"Лживая провокация": Гладковский возмутился акции протеста у его дома из-за хищений в Укроборонпроме

Активисты требовали ареста расхитителей Укроборонпрома / ФОТО: ГАЛУШКИNEWS

В населенном пункте Козин под Киевом возле дома бывшего первого заместителя секретаря СНБО Олега Гладковского несколько десятков молодых людей жгли шины и дымовые шашки с требованием арестовать фигурантов расследования о масштабных хищениях в Укроборонпроме.

Как сообщает Украинская правда, Гладковский высказал возмущение в связи с акцией протеста обратился к Министерству внутренних дел и Генеральной прокуратуре с требованием привлечь к ответственности активистов.

"Такие действия "псевдонационалистов" лишь показывают несостоятельность правоохранителей обеспечить порядок на улицах украинских городов и демонстрируют безнаказанность для правонарушителей", - заявил он.

По словам Гладковского, журналистское расследование о причастности его сына к хищениям в Укроборонпроме было проплаченным и все обвинения являются ложными, поэтому уже опровергнуты.

"Расследования дел, в которых упоминается фамилия моего сына, которые, очевидно, были искусственно скомпилированные из лживых провокационных фактов и проданы за 30 сребреников, уже доказали, что никакая причастность меня и членов моей семьи к любым сделкам не была установлена", - утверждает бизнес-партнер бывшего президента Петра Порошенко.

Напомним, в этот же день националисты устроили акцию под домом бывшего президента Петра Порошенко.

Ранее журналисты Bihus.info опубликовали расследование о хищениях в украинской оборонной сфере на сумму более 250 млн гривен, в котором якобы замешано окружение президента Петра Порошенко, в частности, его близкие друзья и бизнес-партнеры, в том числе Игорь Гладковский и Олег Гладковский (в прошлом — Свинарчуки). После этого глава государства уволил Олега Гладковского с поста первого замсекретаря СНБО.

Позже журналисты сообщили, что бывший генеральный директор Укрспецэкспорта, который входит в состав Укроборонпрома, гендиректор госконцерна Павел Букин с помощью посредников — Игоря Гладковского и его друга Виталия Жукова — купил в России шесть высотомеров для выполнения контракта по ремонту казахского самолета Ан-26.