Дом Порошенко "атаковали" активисты

Активисты забросали файерами дом Петра Порошенко / УНИАН

В четверг, 6 июня, националисты устроили акцию под домом бывшего президента Петра Порошенко.

Активисты забросали дом Порошенко файерами, на место происшествия сразу же приехали пожарные машины, пишет Страна.

По данным издания, активисты требовали расследовать причастность экс-главы государства к хищениям в госконцерне Укроборонпром, а в случае невыполнения требования пригрозили сделать акцию протеста бессрочной.

Беглый нардеп Александр Онищенко на своей странице в Facebook написал, что у дома Порошенко протестующие требовали немедленно арестовать экс-президента.

Активисты забросали файерами дом Петра Порошенко

Ранее журналисты Bihus.info опубликовали расследование о хищениях в украинской оборонной сфере на сумму более 250 млн гривен, в котором якобы замешано окружение президента Петра Порошенко, в частности, его близкие друзья и бизнес-партнеры, в том числе Игорь Гладковский и Олег Гладковский (в прошлом — Свинарчуки). После этого глава государства уволил Олега Гладковского с поста первого замсекретаря СНБО.

Позже журналисты сообщили, что бывший генеральный директор Укрспецэкспорта, который входит в состав Укроборонпрома, гендиректор госконцерна Павел Букин с помощью посредников — Игоря Гладковского и его друга Виталия Жукова — купил в России шесть высотомеров для выполнения контракта по ремонту казахского самолета Ан-26.