Путин написал послание НАТО с важным предложением по ракетам

Путин хочет мораторий на развертывание РСМД наземного базирования/ Reuters

Президент России Владимир Путин направил странам-членам НАТО послание с предложением ввести мораторий на развертывание в Европе и других регионах ракет средней и малой дальности.

Послание от хозяина Кремля получили в том числе и в Китае, а также глава внешнеполитического ведомства Евросоюза Федерика Могерини и генсек НАТО Йенс Столтенберг. Главной темой послания стала ситуация вокруг развалившегося 2 августа советско-американского Договора 1987 года о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (РСМД), пишет Коммерсант.

"Призываем вас поддержать наши усилия, выступив в пользу объявления в рамках НАТО моратория на развертывание РСМД наземного базирования, аналогичного тому, который объявила Россия", - говорится в послании.

Российское издание уточняет со ссылкой на собеседника из одной из стран, получивших послание Путина, что НАТО не рассматривает предложение Москвы всерьез, поскольку считает, что Россия такие ракеты на своей территории уже развернула.

Напомним, в начале августа Россия и США официально подтвердили, что договор о ликвидации ракет средней и малой дальности (ДРСМД) прекратил действовать.

Как известно, Договор о ликвидации ракет средней и малой дальности был подписан в декабре 1987 года. Он считается центральным элементом контроля над ядерными вооружениями России и США. Он долгое время сдерживал гонку вооружений между двумя странами. Впервые Майкл Помпео объявил о намерении США выйти из договора в декабре 2018-го. Тогда же госсекретарь США выдвинул России 60-дневный срок для того, чтобы она вернулась к исполнению своих обязательств. Действие ультиматума завершилось 2 февраля 2019 года. Сообщалось, что если Россия не вернется к выполнению условий соглашения, процесс выхода завершится через шесть месяцев.