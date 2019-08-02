"Смерть" ракетного договора: США и Россия официально подтвердили выход из ДРСМД

2 августа 2019, 14:04

Договор о ликвидации ракет средней и малой дальности был подписан в декабре 1987 года - он долгое время сдерживал гонку вооружений между двумя странами.

Договор РСМД
Договор РСМД / ТАСС

Россия и США официально подтвердили, что договор о ликвидации ракет средней и малой дальности (ДРСМД) прекратил действовать.

В пятницу Министерство иностранных дел России сообщило, что "2 августа 2019 года по инициативе американской стороны приостановлено действие Договора между Союзом Советских Социалистических Республик и Соединенными Штатами Америки о ликвидации их ракет средней и меньшей дальности, подписанного в Вашингтоне 8 декабря 1987 года".

В свою очередь, госсекретарь США Майкл Помпео также подтвердил, что Вашингтон официально выходит из договора.

"2 февраля США дали России шесть месяцев на то, чтобы вернуться к выполнению ДРСМД. Россия отказалась, поэтому действие договора истекает сегодня. США не будут оставаться участниками договора, когда другие нарушают его. Россия несет исключительную ответственность", - написал он в Twitter.

Как известно, Договор о ликвидации ракет средней и малой дальности был подписан в декабре 1987 года. Он считается центральным элементом контроля над ядерными вооружениями России и США. Он долгое время сдерживал гонку вооружений между двумя странами. Впервые Майкл Помпео объявил о намерении США выйти из договора в декабре 2018-го. Тогда же госсекретарь США выдвинул России 60-дневный срок для того, чтобы она вернулась к исполнению своих обязательств. Действие ультиматума завершилось 2 февраля 2019 года. Сообщалось, что если Россия не вернется к выполнению условий соглашения, процесс выхода завершится через шесть месяцев.

Читайте такжеВ НАТО рассказали, как отобьются от России после разрыва ракетного договораСоединенные Штаты требовали, чтобы Россия уничтожила все ракеты, которые нарушают договор, а также пусковые установки и связанное с ними оборудование. В свою очередь, Москва обвиняла Вашингтон в нежелании "вести какие-либо существенные переговоры".

Совет Федерации  во время заседания 26 июня полностью одобрил законопроект президента Владимира Путина о приостановлении Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).

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Россия США ракетный договор
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