В российском парламенте радостно подмахнули закон Путина о разрыве ракетного договора

Совет Федерации / ТАСС

Совет Федерации (верхняя палата российского парламента) во время заседания 26 июня полностью одобрил законопроект президента Владимира Путина о приостановлении Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).

До этого документ поддержал профильный парламентский комитет.

К слову, ранее, 18 июня закон о приостановлении действия Договора между СССР и США о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) приняла нижняя палата российского парламента − Госдума РФ.

Напомним, ранее президент США Дональд Трамп поставил России ультиматум по ракетному договору. Позднее в НАТО загнали Россию в угол по поводу "ракетного договора", а в Кремле "отбоярились" по этому поводу.