НАТО загнал Россию в угол по поводу "ракетного договора". В Москве "отбоярились"

НАТО / УНИАН

НАТО (Cевероатлантическому альянсу) придется в любом случае отвечать сильными мерами − если в Москве не возвратятся к выполнению Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).

С таким заявлением во вторник, 25 июня, выступил генсек Альянса Йенс Столтенберг. По его данным, Россия фактически не прекращала разрабатывать и размещать новые ракеты, сообщает портал Swissinfo.

Как заявил Столтенберг, у Кремля осталось не более пяти недель на то, чтобы спасти ДРСМД.

В Совете Федерации (верхней палате российского парламента) уже успели заявить, что РФ не вернется к выполнению договора.

"Это на Россию не подействует. Прежде чем пытаться нам угрожать, лучше бы НАТО уговорило своего старшего брата США не размещать в Восточной Европе ракеты этого класса", − рассказал тамошним журналистам первый замглавы комитета СФ по международным делам Владимир Джабаров.

Напомним, ранее в МИД РФ заявили о том, что готовит ответ на усиление НАТО в акватории Черного моря. Экс-представитель НАТО в РФ Гарри Табах озвучил решение Дональда Трампа о принятии Грузии и Украины в Альянс.