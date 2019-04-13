Россия готовит ответ на усиление НАТО в Черном море

Кремль беспокоиться из-за НАТО в Черном море / korabli.eu

В России высказали обеспокоенность в связи с повешенной активностью НАТО в Черном море.

"Внимательно следим за тем, как будет развиваться планирование альянса по усилению присутствия в этом регионе, соответствующим образом будем реагировать", - цитирует РИА Новости замглавы МИД России Александр Грушко.

В Москве категорично заявили о намерении принять все необходимые меры для нейтрализации угроз.

По словам российского чиновника, безопасность в регионе должна обеспечиваться путем сотрудничества всех его стран.

" Все необходимые ингредиенты для этого есть", - иронизирует он.

Грушко добавил, что речь идет об Организации причерноморского экономического сотрудничества и учениях Black Sea Four, которые НАТО проводит в Черном море.

Напомним, с одного из оперативных аэродромов в аннексированном Крыму для сопровождения стратегических ракетоносцев россияне подняли звено истребителей Су-27СМ морской авиации Черноморского флота.

Как ранее сообщалось, страны НАТО проводят совместные учения Sea Shield в Черном море. В них участвуют 14 румынских военных кораблей и шесть военных кораблей из Болгарии, Канады, Греции, Нидерландов и Турции. Приглашены также Украина и Грузия.