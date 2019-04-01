В Альянсе объявили об участии украинских кораблей в натовских учениях в Черном море

Корабли Украины примут участие в учениях НАТО / РИА Новости

Генсек НАТО Йенс Столтенберг анонсировал учения Альянса в Черном море в ближайшее время. В них примут участие корабли Украины и Грузии.

"Сегодня корабли военно-морской группы НАТО находятся в Украине и Грузии. Они примут участие в учениях Sea Shield с участием кораблей Украины и Грузии", – заявил Столтенберг на пресс-конференции в Брюсселе.

Тем временем два фрегата НАТО – канадское судно Торонто и испанский корабль Санта Мария – пришвартовались в Одессе, у Морвокзала, после нескольких суток патрулирования в Черном море.

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Как сообщалось, Торонто – фрегат класса Галифакс, которые с 1992 года находятся на вооружении Королевских ВМС Канады водоизмещением 3875 тонн. Носитель протикорабелних ракет Гарпун. Противолодочное вооружение – два торпедных аппарата Mark 46. Вооружение ПВО – ЗРК Sea Sparrow, артиллерийское – 57-мм пушка Bofors SAK 57. Вертолет – Sikorsky CH-148 Cyclone.

Санта Мария – фрегат класса Санта Мария, которые являются модификацией американского проекта Оливер Хазард Перри. Водоизмещение – 3610 тонн. Противокорабельное вооружение – ПКР Гарпун, которые запускаются с носовой ПУ параллельно с зенитными ракетами SM-1 (в барабане 40 ракет). Противолодочное – два торпедных аппарата Mk 32. Авиационная группа – 1-2 вертолеты SH-60 Seahawk.

Напомним, 24 марта в морской торговый порт Одессы для участия в учениях с кораблями ВМС Украины по программе PASSEX вошел корабль французских ВМС M653 Capricorne. Корабль относится к минным охотникам класса Eridan.

Ранее в Одессе также побывал американский эсминец Дональд Кук, крылатыми ракетами Томагавк. Дональд Кук, оснащенный системой противоракетной обороны Иджис, наряду с эсминцами ВМС США Карни, Росс и Портер, размещен на постоянной основе в Европе на испанской военной базе в Рота.