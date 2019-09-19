Пошли на попятную: в РФ готовы продлить контракт с Украиной

ГТС / УНИАН

Российская сторона на трехсторонних переговорах по вопросам транзита газа в Брюсселе заявили, что готовы заключить транзитный контракт с Украиной. Об этом рассказал министр энергетики России Александр Новак, сообщает ТАСС.

По его словам, переговоры стали "конструктивными впервые за многие годы". При этом он указал, что Россия готова работать по европейскому законодательству и бронировать мощности для транспортировки газа.

Так, российская делегация предложила продлить соглашение на транзит газа на короткий срок, если не будут внедрены требования Евросоюза. В то же время, в ходе встречи объемы поставок не обсуждались, а затронули только юридическую сторону.

Несмотря на позитивные сдвиги в газовых переговорах, новая встреча представителей РФ, Украины и ЕС состоится через месяц.

Напомним, что транзит российского газа через Украину заметно вырос сразу после того, как набрало силу 50%-ное ограничение для российской корпорации-монополиста Газпрома на использование мощностей газопровода.