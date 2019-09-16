Эксперт назвал главное условие для газовых договоренностей с РФ

Нынешнее руководство Нафтогаза не сможет договориться с Газпромом, уверен эксперт.

Для подписания с Россией нового газового договора необходимо поменять руководство НАК Нафтогаз Украины, заявил экономический эксперт Александр Охрименко.

"Я далек от мысли, что Коболев или Витренко смогут договориться с Миллером. Это нереально. Для этого нужны новые переговорщики", - подчеркнул он в комментарии на канале 112 Украина.

Он считает, что для того, чтобы Украине и РФ выйти на новые договоренности в газовой сфере, необходимо провести несколько встреч.

"Если на переговоры приедут люди, ориентированные на президента Зеленского, то это сработает, если опять будут люди Порошенко, ничего абсолютно не будет", - добавил Охрименко.

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