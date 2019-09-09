Стало известно, кода пройдут трехсторонние переговоры по газу

Марош Шефчович ожидает прогресса от переговоров/ Фото twitter.com/MarosSefcovic

Трехсторонние газовые переговоры с участием Украины, России и Европейского союза состоятся во второй половине сентября. Об этом сообщил вице-президент Еврокомиссии и европейский комиссар по вопросам энергии Марош Шефчович.

В частности, Шефчович подтвердил информацию о том, что следующий раунд газовых переговоров пройдет 19 сентября.

"Рад сообщить, что 19 сентября я приму следующий раунд трехсторонних газовых переговоров. Я убежден, что прогресс послужит сильным позитивным сигналом для рынка, а также потребителей в преддверии зимнего сезона", - написал Шефчович в Twitter.

Напомним, запасы газа в украинских подземных хранилищах превысили семилетний максимум – сейчас в "подземках" уже более 18,7 млрд куб м газа. НАК Нафтогаз Украины продолжает накачивать по 78 млн куб м газа в сутки. Таким образом накопленного запаса будет достаточно, чтобы пройти ближайший отопительный сезон.

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