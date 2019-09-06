В Еврокомиссии анонсировали в сентябре трехсторонние переговоры по транзиту газа

Дата газовых переговоров будет объявлена после консультации с украинской стороной

Вице-президент Еврокомиссии Марош Шефчович заявил о планах по проведению в сентябре трехсторонних переговоров по транзиту газа через территорию Украины после 1 января 2020 года.

"Хорошо, что удалось поговорить с российским министром энергетики Новаком. Мы согласились провести следующие трехсторонние переговоры по газу в этом месяце. Точную дату объявим скоро, после консультации с украинской стороной", - написал он на своей странице в Twitter.

4 сентября стало известно, что новый министр энергетики и защиты окружающей среды Украины Алексей Оржель возглавит украинскую делегацию на трехсторонних переговорах между Россией, Украиной и ЕС о продлении транзита российского газа через территорию нашей страны.

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Напомним, ранее секретарь СНБО Александр Данилюк анонсировал переговоры с РФ по новому контракту о транзите газа. До этого представитель президента в Кабмине Андрей Герус рассказал, как Украина ожидает конец транзита газа из РФ в Европу