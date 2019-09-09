Зимой будет тепло: запасы газа в Украине превысили семилетний максимум

9 сентября 2019, 07:14

К началу отопительного сезона планируется накопить в хранилищах рекордные 20 млрд кубометров на случай прекращения российского транзита с 1 января.

Нафтогаз вывеска
Нафтогаз продолжает накачивать по 78 млн куб м газа в сутки / УНИАН

Запасы газа в украинских подземных хранилищах превысили семилетний максимум – сейчас в "подземках" уже более 18,7 млрд куб м газа.

Как сообщает пресс-служба НАК Нафтогаз Украины, компания продолжает накачивать по 78 млн куб м газа в сутки. Таким образом накопленного запаса будет достаточно, чтобы пройти ближайший отопительный сезон.

"Сейчас в "подземках" уже более 18,7 млрд куб м газа. Это максимальный уровень запасов в хранилищах за последние 7 лет", - говорится в сообщении компании в  Facebook.

В "Нафтогазе" также отмечают, что всего же компания планирует к отопительному сезону накопить в хранилищах рекордные 20 млрд кубометров на случай прекращения российского транзита с 1 января.

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Напомним, ранее эксперт предупредил о новом скачке цен на газ. По словам Александра  Охрименко, тарифы вырастут зимой. 

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газ Нафтогаз отопительный сезон транзит газа новости Украины
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