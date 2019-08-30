Кабмин Гончарука не будет диктовать цену на газ

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Премьер-министр Украины Алексей Гончарук считает, что правительство не должно вмешиваться своими административными решениями в ценообразование - это касается и энергоносителей.

"Когда политик начинает вмешиваться в цену, это приводит к неэффективности, коррупции и популизму", – сказал Гончарук, отвечая на вопрос о ценах на газ для населения, который долгое время был спорным пунктом в отношениях между Кабмином и МВФ, передает Интерфакс-Украина.

Премьер заявил, что если какая-то часть населения не справляется с рыночной ценой, государство должно помочь: "Вплоть до того, чтобы оплатить за нее стоимость этого ресурса".

По словам Гончарука, цифры в платежках являются проблемой правительства, и оно будет предпринимать меры, чтобы цифры не повышались. Однако, возврата к административному регулированию цен не будет.

Читайте также"Уволить всех неэффективных!": Гончарук назвал первые шаги на посту премьераТакже глава Кабмина сообщил, что визит миссии Международного валютного фонда в Украину ожидается с 10 по 24 сентября этого года. 29 августа во время утверждения на посту премьера в Верховной Раде Гончарук сообщил, что с миссией МВФ планируют провести переговоры относительно новой 3-4-летней программы сотрудничества.

Напомним, Нафтогаз Украины решил обжаловать постановление Кабинета министров об изменении расчета цены газа для населения. Соответствующий судебный иск НАК подал в Окружной административный суд Киева. При этом истец просит суд признать противоправным и недействительным постановление правительства от 5 июня 2019 года №485 "О внесении изменений в постановление Кабинета министров Украины от 3 апреля 2019 года №293".