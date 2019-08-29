Алексей Гончарук: что известно о новом премьер-министре Украины

29 августа 2019, 17:47

Гончарук, сменивший Владимира Гройсмана на посту главы правительства, стал самым молодым премьером в истории Украины.

Гончарук
Алексей Гончарук стал премьером/ УНИАН

Алексей Гончарук: биография

Алексей Валерьевич Гончарук Родился 7 июля 1984 года. Окончил среднюю школу в городе Городня, что на Черниговщине.

С 2001-го по 2006-й получал высшее образование в Институте права имени князя Владимира Великого Межрегиональной академии управления персоналом. Имеет диплом магистра права и научную степень доктора философии в области правоведения. Кроме того, Гончарук окончил Национальную академию государственного управления при президенте Украины, а также является выпускником Aspen Institute Kyiv и программы "Стратегический архитектор" Киево-Могилянской бизнес школы.

Алексей Гончарук – юрист. Еще до окончания вуза работал младшим юристом ООО "Городнянский завод продтоваров", а с 2005-го начал трудиться в в инвестиционной компании PRIOR-Invest (Киев) сперва рядовым юристом. Потом (до 2008-го) – руководил юридическим отделом этой компании.

Читайте такжеБез пяти минут премьер: кто такой Алексей Гончарук, и чего от него ждатьДалее, Гончарук около года трудился на посту арбитражного управляющего, а также основал и руководил юридической фирмой Constructive Lawyers.

С 2009 года – глава общественной организации "Ассоциация помощи пострадавшим инвесторам". Кроме того, Гончарук несколько лет работал заместителем гендиректора ООО "Первая Украинская Индустриально-Инвестиционная Компания". Кроме того, Гончарук является председателем третейского суда при ВОО "Союз инвесторов Украины".

В период с сентября 2015-го до 28 мая 2019-го Алексей Гончарук был главой BRDO ("Офис эффективного регулирования" – организации, целью которой декларировалась разработка и внедрение эффективной системы регулирования в Украине, которая направлена на конструирование лучшей среды для бизнеса и благоприятного инвестиционного климата.

Политическая карьера

В 2014 на досрочных выборах в Верховную Раду Гончарук был первым номером в списке партии Сила людей, однако политсила не преодолела избирательный барьер. Кроме того, он помогал как внештатный советник экс-министру экологии и природных ресурсов Игорю Шевченко, а также первому вице-премьеру и главе Минторговли Степану Кубиву.

По данным СМИ, Гончарука представил Андрею Богдану, главе Офиса президента, Дмитрий Дубилет – сооснователь Монобанка.

28 мая Владимир Зеленский подписал указ о назначении Алексей Гончарука заместителем главы Офиса президента. С тех пор и до сегодняшнего дня он возглавляет направление экономического развития и продолжения реформ.

За три месяца работы Гончарук множество раз сопровождал президента Зеленского в официальных визитах в Днепропетровскую, Одесскую, Херсонскую, Николаевскую, Харьковскую, Запорожскую, Черкасскую, Ивано-Франковскую, Львовскую и Житомирскую области.

Кроме того, Гончарук был заметным участником официальной украинской делегации, которая в начале августа во главе с Владимиром Зеленским посетила Турцию. Также он неизменно присутствует на встречах в Офисе президента, касающихся экономических вопросов.

Читайте такжеПолитолог озвучил риски в случае назначения Гончарука премьеромИнтересно, что в списке новоиспеченных депутатов от президентской политсилы, партии Слуга народа есть несколько его коллег по BRDO — Елена Шуляк, Александр Оржель, Виталий Безгин и Денис Малюська.

В четверг, 29 августа, на первом рабочем заседании Верховной Рады нового, IX созыва кандидатуру Алексея Гончарука на пост премьер-министра Украины поддержали 290 нардепов.

МВФ и реформы

Гончарук множество раз в публичных выступлениях подчеркивал, что категорически поддерживает продолжение сотрудничества Украины с Международным валютным фондом. "Для нас оно является крайне важным, как для страны", — заявлял он.

Кроме того Гончарук высказывался за скорейшее открытие продаж на рынке земли, свободный оборот капиталов, адекватный доступ к электросетям, равный доступ к природным ресурсам/полезным ископаемым, а также за запуск приватизации Укрпошты, Укрзализныци и ряда государственных банков.

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Кабмин Владимир Зеленский премьер-министр Дмитрий Дубилет Андрей Богдан Алексей Гончарук
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