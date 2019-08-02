У Зеленского рассказали, когда снизятся ставки по ипотеке

Алексей Гончарук / Фото: УНИАН

В 2020 году ставки по ипотечным кредитам снизятся до 12-13% годовых, заявил заместитель главы Офиса президента Алексей Гончарук.

Такими планами чиновник поделился на своей странице в Facebook после встречи с ведущими иностранными банкирами, работающими в Украине.

"Ипотека (кредитования) под 12-13% в гривне уже в следующем году? Невозможно? Я так не думаю! Имел сегодня очень откровенную и хорошую беседу с руководителями иностранных банков в Украине. Готовьте бизнес-планы, уважаемые предприниматели. Страна меняется", - написал Гончарук.

Отметим, что на сегодня ставки по ипотечным кредитам в украинских банках составляют около 20% годовых.

Напомним, ранее Гончарук рассказал о планах по отмене моратория на продажу земли.