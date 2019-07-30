Зе-команда готова отменить мораторий на продажу земли до конца года

Рада продлила мораторий на продажу земель сельскохозназначения в декабре 2018 года / inshe.tv

Отменить мораторий на продажу сельскохозяйственной земли и запустить рынок сельхозземель в Украине в Офисе президента планируют уже к концу 2019 года.

В Зе-команде уверены, что если не снять мораторий в этом году, то будет достаточно сложно. Об этом сообщил заместитель председателя ОП Алексей Гончарук в интервью изданию Bloomberg.

Вопрос о том, разрешать ли иностранцам покупку земель или ограничивать объем продаж, будет решен во время переговоров со Всемирным банком. По его словам, наиболее либеральная версия может увеличить валовой внутренний продукт более чем на 3% в год, а наиболее консервативная - на 0,5%.

"Мы ищем наименее болезненный, но эффективный вариант", - отметил Гончарук.

Напомним, 20 декабря 2018 года парламент продлил мораторий на продажу земель сельскохозяйственного назначения до 1 января 2020 года. В феврале 2019 года этот закон подписал пятый президент Петр Порошенко.