Порошенко одобрил продление моратория на продажу земель сельскохозяйственного назначения

Петр Порошенко подписал закон о моратории на продажу сельхозземель

Закон о продлении моратория на продажу сельхозземель до 2020 года подписан президентом Украины Петром Порошенко.

Соответствующая информация отражена в карточке законопроекта № 2666-VIII на сайте Верховной Рады.

20 декабря 2018 года парламент продлил мораторий на продажу земель сельскохозяйственного назначения. Мораторий на отчуждение земель сельскохозяйственного назначения продлен до 1 января 2020 года.

Отметим, что 17 января Рада отказалась снять мораторий на землю в Украине.

При необходимых 226 голосах "за" проголосовал 81 депутат, против — 25 нардепов, воздержались — 30 человек, не голосовали — 156 народных избранников.