Парламент продлил мораторий на продажу земель сельскохозяйственного назначения

ВР одобрила продление моратория на продажу сельхозземель / Zib.com.ua

В четверг, 20 декабря, Верховная Рада Украины проголосовала за продление моратория на отчуждение земель сельскохозяйственного назначения.

Народные избранники одобрили проект закона о моратории на отчуждение земель сельскохозяйственного назначения (№ 9355-5).

Решение своими голосами поддержали 231 нардепа. Согласно закону, мораторий на отчуждение земель сельскохозяйственного назначения продлен до 1 января 2020 года.

В документе отмечается, что продление моратория на продажу сельхозземель на один год позволит урегулировать на законодательном уровне процедуру оборота этих земель и разработать необходимые нормативно-правовые акты.

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Отметим, что в целом нардепы рассмотрели порядка 15 альтернативных законопроектов, относительно продления запрета отчуждения земель сельскохозяйственного назначения.

Ранее Конституционный суд отказала в открытии производства по конституционному представлению 69 нардепов относительно соответствия Основному закону норм "Переходных положений" Земельного кодекса Украины (ЗКУ), касающихся моратория на продажу земли сельскохозяйственного значения.

Напомним, последнее продление моратория состоялось в декабре 2017 года, когда соответствующий документ подписал президент Петр Порошенко.