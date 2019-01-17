Рада решила судьбу моратория на продажу земли

17 января Рада отказалась снять мораторий на землю в Украине.

При необходимых 226 голосах "за" проголосовал 81 депутат, против — 25 нардепов, воздержались — 30 человек, не голосовали — 156 народных избранников.

Таким образом, проект постановления об отмене решения относительно проекта Закона "О внесении изменений в раздел X "Переходные положения" Земельного кодекса Украины относительно продления запрета отчуждения сельскохозяйственных земель" отклонен.

Согласно процедуре, теперь спикер Андрей Парубий может направить закон о продлении моратория на запуск рынка земли на подпись президенту Петру Порошенко.

Напомним, 20 декабря 2018 года парламент продлил мораторий на продажу земель сельскохозяйственного назначения. Мораторий на отчуждение земель сельскохозяйственного назначения продлен до 1 января 2020 года.

Ранее 17 января Рада одобрила закон о переходе религиозных общин в ПЦУ. Решение общины о смене конфессиональной принадлежности принимается 2/3 голосов, постановила Верховная Рада.