Нафтогаз пошел судом на Кабмин из-за новых цен на газ для населения

Нафтогаз судится с Кабмином из-за цен на газ

Национальная акционерная компания Нафтогаз Украины решила обжаловать постановление Кабинета министров об изменении расчета цены газа для населения.

Соответствующий судебный иск НАК подал в Окружной административный суд Киева.

При этом истец просит суд признать противоправным и недействительным постановление правительства от 5 июня 2019 года №485 "О внесении изменений в постановление Кабинета министров Украины от 3 апреля 2019 года №293", сообщает пресс-служба ОАСК.

Суд решает вопрос об открытии производства по данному административному иску.

Читайте такжеДорогой Коболев: глава Нафтогаза обходится государству в 1000 раз дороже, чем ЗеленскийНапомним, ранее сообщалось о том, что Нафтогаз на август установил новую цену газа для населения.

Согласно постановлению Кабинета министров Украины, с июня Нафтогаз обязан продавать для населения газ по цене, которая является самой низкой на одной из четырех площадок - цена для коммерческих потребителей за прошлый месяц, данные Министерства экономического развития и торговли о средней таможенной стоимости газа за прошлый месяц, средневзвешенная цена на Украинской энергетической бирже и цена по правительственному постановлению №867 от 19 октября 2018 года. Компания обязана выбирать из них самую низкую.

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В июле в Украине цена на газ для населения составляла 4 тысячи 905 грн за тысячу кубометров. Ранее сообщалось, что в Украине с 1 августа возрастут тарифы на электроэнергию для промышленных предприятий.