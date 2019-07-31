Гонки цен: что меняется в Украине в августе 2019 – от топлива до газа

31 июля 2019, 16:00

Главред проанализировал главные изменения, которые вступают в силу в августе 2019.

Цены на бензин, цены на газ и погода в августе 2019 в Украине – главные изменения месяца
Гонки цен: что меняется в Украине в августе 2019 – от топлива до газа / WOG

Каждый месяц приносит украинцам что-то новое. И в августе 2019 изменения, в основном, будут связаны с энергоносителями.

Цена на автогаз и дизель в Украине

С 1 августа 2019 года начинают действовать специальные пошлины на импорт из России дизельного топлива и сжиженного газа.

Спецпошлина на дизельное топливо, поставляемое трубопроводным транспортом. Она будет составлять 3,75%. Следующее повышение запланировано с 1 октября 2019 года (до 4%).

Спецпошлина на поставки сжиженного газа будет составлять 1,75% с 1 августа и 3% с 1 октября.

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"Что касается стоимости дизеля и сжиженного газа, то после таких решений власти, как показывает практика, в среднем цена вырастает на них 8-10% (в цепочке оптовик-розница-потребитель).

В конечном счете, больнее всего это ударит по обычным потребителям – нашим автомобилистам. Ведь компании все затраты перекладывают на обычных покупателей. Это, в свою очередь, позднее подтолкнет рост цен на продукты питания, услуги – транспортная составляющая является весомым фактором формирования цен на все", – рассказал гендиректор Всеукраинской ассоциации автомобильных импортеров и дилеров Олег Назаренко.

Цена на газ для населения в Украине

Нафтогаз с 1 августа 2019 снизит цену газа для населения минимум на 25%. Цена для бытовых потребителей составит не более 4640 грн за "тыщу" кубов без НДС.

Тарифы на электроэнергию в Украине

С 1 августа вырастут тарифы на электроэнергию в Украине для промышленных предприятий – для каждого региона они будут разными. При этом заверяется, что рост будет незначительным. Это связано со снижением тарифа для госкомпании Укрэнерго.

Верховная Рада

Изначально планировалось провести первое заседание новоизбранной Верховной Рады 24 августа – в День независимости Украины.

Однако позднее глава офиса президента Андрей Богдан заявил, что новая Рада может не успеть собраться до 1 сентября.

Штрафы для евробляхеров

С 24 августа евробляхерам, которые не выполнят решение специального закона парламента по растаможке иностранных импортных подержанных автомобилей, придется выплачивать очень высокие штрафы.

Курс доллара в Украине в августе 2019

Курс доллара в августе 2019 в Украине эксперты прогнозируют на отметке 24 грн/$.

В свою очередь старший аналитик финансовой компании Альпари Вадим Иосуб оптимальной отметкой для доллара называет область вблизи 24,7 грн/$, которая соответствует минимумам июля 2016 года. В то же время если доллар пробьет и этот уровень, это будет означать возврат к значениям января 2016 года. 

ЗНО 2019

Окончательные списки зачисленных абитуриентов вузы обнародуют 1 августа.

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Патрули нацгвардейцев с собаками

С 1 августа в городах Украины появятся пешие подразделения личного состава Национальной гвардии, чтобы патрулировать улицы. В перспективе запланирована работа автопатрулей и подразделений со служебными собаками. 

Погода в августе 2019

По данным синоптиков, погода в августе 2019 в Украине подарит больше всего осадков Карпатам – 104-122 мм.

"Средняя месячная температура прогнозируется +19-24 градусов, в горных районах – около +16-18 градусов.

Выходные в августе 2019 в Украине

День независимости Украины 2019 выпал на субботу. Но дополнительный выходной у украинцев все же будет: его перенесут на понедельник, 26 августа. 

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