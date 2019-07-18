Кабмин ответил на удар России по Украине: ввел спецпошлины на два вида топлива

Кабмин ввел спецпошлины на импортированное из России дизтопливо и сжиженный газ / Фокус

В среду, 17 июля, Кабинет министров своим постановлением ответил на расширение Россией экономических санкций против Украины — ввел специальную пошлину на импорт из РФ дизтоплива, которое поставляется по трубам, и на импорт сжиженного газа.

Спецпошлины никак не повлияют на розничные цены на эти виды топлива на автозаправках, однако благодаря сборам бюджет нашей страны дополнительно получит около 2 млрд гривен в год, написал в Facebook представитель президента Владимира Зеленского в Кабмине Андрей Герус.

По его данным, с 1 августа спецпошлина на поставки дизтоплива будет составлять 3,75%, а с 1 октября — 4,0%. Представитель Зеленского в Кабмине добавил, что спецпошлина на поставки сжиженного газа с 1 августа составит 1,75%, а с 1 октября — 3,0%.

Напомним, весной власти России расширили экономические санкции против Украины, в частности, ограничили поставки нефти, моторного масла и угля. Киев тоже вводили санкции в отношении РФ — запретил поставку в нашу страну российских товаров. Новый виток "санкционной войны" между Украиной и РФ начался после российской агрессии в отношении нашего государства.