Украина продлила действие эмбарго на российские товары

Украина продлила эмбарго на импорт товаров РФ

Запрет на поставку в Украину ряда российских товаров продлен на 2020 год.

Об этом идет речь в постановлении Кабинета министров №605 от 5 июля, обнародованном на Правительственном портале.

Отметим, что впервые запрет на поставку в страну российских товаров был введен в конце 2015 года в качестве ответных мер на ограничительные меры со стороны Российской Федерации.

Напомним, президент РФ Владимир Путин указом 24 июня этого года продлил с 1 января до конца 2020 года продовольственное эмбарго и ограничения на транзит украинских товаров.

Ранее Россия объявила о запрете экспортирта нефти в Украину. Решение российского правительства также предусматривает запрет на ввоз в Россию ряда украинских товаров.

Также министр экономики России Максим Орешкин заявил о тридцатипроцентном сокращении товарооборота с Украиной.