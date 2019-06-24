Путин продлил действие продовольственного эмбарго для Украины и стран Запада

Владимир Путин / Reuters

Продовольственное эмбарго России для Украины и стран Запада продлено до 31 декабря 2020 года.

Соответствующий указ подписал президент РФ Владимир Путин.

"Продлить с 1 января по 31 декабря 2020 года действие отдельных специальных экономических мер, предусмотренных указом президента "О применении отдельных специальных экономических мер в целях обеспечения безопасности Российской Федерации", - говорится в документе.

Правительству РФ поручено обеспечить осуществление мер по реализации этого указа и при необходимости внести предложения об изменении срока действия указанных контрсанкций.

Напомним, ранее Россия объявила о запрете экспортирта нефти в Украину. Решение российского правительства также предусматривает запрет на ввоз в Россию ряда украинских товаров.

Ранее министр экономики России Максим Орешкин заявил о тридцатипроцентном сокращении товарооборота с Украиной.