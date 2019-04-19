Россия на треть "срезала" товарооборот с Украиной

РФ ограничила оборот товаров с Украиной / texturus.com

Министр экономики России Максим Орешкин заявил о тридцатипроцентном сокращении товарооборота с Украиной.

По его подсчетам, недавним решением правительства РФ ограничивается оборот товаров с Украиной более чем в 4,3 млрд долларов.

"Суммарный оборот товаров, в отношении которых правительством РФ водятся ограничения, оценивается более чем в 4,3 млрд долларов, что составляет почти 30% от общего объема товарооборота между Россией и Украиной в 2018 году", - подчеркнул Орешкин.

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Российский чиновник добавил, что перечень украинской продукции, подпавшей под ограничения, формировался в том числе с точки зрения возможностей ее замещения как товарами РФ, так и продукцией из других стран, передает tass.ru.

Как известно, ранее Россия объявила о запрете экспортирта нефти в Украину. Решение российского правительства также предусматривает запрет на ввоз в Россию ряда украинских товаров.