Торговля с агрессором: эксперты назвали причины роста товарооборота между Украиной и РФ

Украина, Россия, флаги,эмбарго, санкции / texturus.com

В 2018 году первое место по сумме украинского экспорта среди всех стран заняла Россия: за 10 месяцев прошлого года Украина отправила стране-агрессору товаров на сумму 3 млрд 30 млн 404,4 тыс. долларов.

По сумме импорта в Украину своих товаров Россия также сохраняет пальму первенства, оставляя позади даже Китай. С января по октябрь 2018-го в Украину было завезено российских товаров на 6 млрд 628 млн 906,6 тыс. долларов.

За минувший год выросло и отрицательное сальдо торговли Украины с Россией. По итогам 2017 года сумма импорта превысила сумму экспорта почти вдвое (экспорт составил 3,9 млрд дол., сальдо -3,2 млрд). А вот за 10 месяцев 2018-го Украина закупила у России товаров на сумму, которая уже более чем в два раза превысила сумму товаров, которые она продала стране-агрессору. Украинский экспорт за 10 месяцев 2018 года, напомним, составил 3 млрд дол., а отрицательное сальдо – 3,6 млрд долларов.

По словам экспертов, большая часть импортируемой в Украину российской продукции – это товары, можно сказать, стратегического назначения, пишет Сегодня.

"Если посмотреть на структуру российского импорта, то там львиную долю составляют 3-4 позиции. Нефть и нефтепродукты, коксово-битуминозный уголь, минеральные удобрения и ядерное топливо", - рассказал экономист Борис Кушнирук.

По его словам, есть товары, которые Украине выгоднее покупать именно в России.

Как подчеркнул глава Ассоциации поставщиков торговых сетей Алексей Дорошенко, некоторое время Украина пробовала закупать энергоресурсы в Европе. Но это были энергоресурсы также российского производства.

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"В то время прямые поставки из России обходились дороже, чем из Европы. А потом Россия предложила более выгодные условия. Наша страна и так показывает довольно низкий рост ВВП, и, если бы мы продолжали закупать дорогие энергоресурсы в Европе, это бы еще больше ослабило нашу экономику. Поэтому естественно, что такая ситуация стимулирует рост импорта в нашу страну из Российской Федерации. А промышленные, потребительские товары и продукты из России составляют лишь небольшую часть российского импорта, хотя тоже присутствуют на наших полках", – пояснил он.

Он добавил, что в минувшем году Украина закупила у России 51 тыс. тонн ячменя, 4,5 тыс. тон риса, 5,6 тыс. тонн гречки, 2,6 тыс. тонн семян подсолнечника и т. д.

"Ситуация действительно неоднозначная. Потому что, с одной стороны, мы страна аграрная и, вроде бы, у нас должно быть сколько угодно собственной продукции. Но с другой стороны – мы все больше становимся импортозависимой страной даже по продуктам питания. По целому ряду продукции внутренняя цена все выше, рентабельность зашкаливает. Мы сравнялись по многим ценам с ЕС, при том, что там рабочая сила в 6 – 10 раз дороже", – говорит Дорошенко.

Не привыкшие к скромной, "европейской" прибыли, украинские производители отказываются производить "невыгодные" товарные позиции. В результате Украина вынуждена закупать ее за границей, и в том числе в России.

Эксперты также отмечают, что существенная часть российского импорта – это сырье, которое в Украине проходит обработку, приобретает добавочную стоимость и отсюда отправляется на экспорт, в том числе обратно в Россию.

Кроме того, Украина экспортирует в Россию много самых разных товаров народного потребления: от искусственных цветов, кофе и чая до пчел, птичьего пуха и перьев.

Говоря о торговле со страной-агрессором, экономические эксперты советуют "не искать зрады там, где ее нет" и приводят множество доводов в пользу такой торговли.

"У нас действительно торговля с Россией растет уже года полтора. И хотя Россия отошла на второй план по сравнению с Евросоюзом – темпы торговли с ЕС у нас растут быстрее, чем с Россией. И в целом доля торговли со странами ЕС занимает более 30%, тогда как торговля с Россией – порядка 27%", – говорит Дорошенко.

"Конечно, какие-то бизнесмены продолжают иметь дело с Россией в тех случаях, когда можно было бы обойтись без этого", – признает Борис Кушнирук. Вместе с тем, он считает, что часть этой статистики может оказаться "логистическими заменами", т. е. взаимопоставками с цепочкой в несколько звеньев. Эксперт напоминает также, что есть и другие случаи, когда Украина не может разорвать отношения со страной-агрессором.

Он считает, что сейчас уровень украино-российской торговли оптимальный.

"Еще сильнее уменьшать объемы – это значит, причинять больший вред себе, чем России. Для России основной продукт экспорта – нефть и нефтепродукты. Она экспортирует их на сотни миллиардов долларов. И для них рынок Украины не слишком значим. Многие ограничения, которые мы установим, больше ударят по нам", – добавил эксперт.

Напомним, в декабре 2018 года, премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал постановление о запрете на импорт ряда украинских товаров.

Россия ввела эмбарго на промышленные и сельскохозяйственные товары, сырье и продовольствие из Украины. Ограничения введены в отношении шоколада и кондитерских изделий, икры и рыбы, пшеницы, хлеба и мучного, овощей, фруктов и орехов, фруктовых соков.