25 грн/$ – далеко не предел: эксперты спрогнозировали чудесный курс доллара на август 2019

Курс доллара в Украине в августе 2019 обвалится до 24 грн/$ – эксперты назвали условия / Униан

Курс доллара в августе 2019 в Украине эксперты прогнозируют на отметке 24 грн/$. Для гривны это будет курсовой рекорд за последние пару лет.

"Прежде всего, это будет зависеть от НБУ и от того, насколько активно он будет абсорбировать в резервы излишки валюты с рынка", – цитирует Новое время директора департамента казначейства и фондовых рынков Правэкс Банка Артема Красовского.

По словам начальника управления инвестиционно-торгового бизнеса Банка Альянс Станислава Лисянского, для роста курс доллара к гривне сейчас нет "глобально серьезных причин", разве что доходность по выпущенным Минфином новых ОВГЗ снизилась.

Читайте такжеДоллар дороже 30 грн: эксперты рассказали, почему сильная гривна создает проблемы"Следующее решение по учетной ставке НБУ будет только в сентябре. Поэтому спрос со стороны нерезидентов должен быть на прежнем уровне. Таким образом, если НБУ не будет массово скупать валюту с рынка, то есть все шансы до конца августа пробить отметку 24 грн/$", – уверен аналитик.

Александр Мартыненко из ICU и вовсе прогнозирует, что курс гривны в Украине под конец 2019 года может пробить отметку в 24 грн/$.

В свою очередь старший аналитик финансовой компании Альпари Вадим Иосуб оптимальной отметкой для доллара называет область вблизи 24,7 грн/$, которая соответствует минимумам июля 2016 года. В то же время если доллар пробьет и этот уровень, это будет означать возврат к значениям января 2016 года.

Тем временем, курс доллара от НБУ на 31.07.2019 обвалился еще на 17 копеек – до 25,0855 грн/$. Официальный курс евро потерял 10 копеек, остановившись на отметке 27,9803 грн/евро.

Курс доллара в ПриватБанке на сегодня установлен на уровне 24,80 грн/$ покупка у населения и 25,2 грн/$ – продажа. Курс доллара в Ощадбанке 31-07-2019 составляет 24,70-25,25 грн/$.

Ранее экономист Александр Охрименко заявил, что в конце лета и начале осени можно ожидать девальвации гривны.

"Поэтому не стоит удивляться, что уже в конце августа рынок будет фиксировать девальвацию гривны и курс 26 грн/$, а потом и 27 грн/$ станет более привычный для рынка", – считает он.

А известный экономист, президент Центра экономического развития Александр Пасхавер в начале июля прогнозировал, что "мы получим резкий скачок удешевления гривны". По его мнению, такие изменения возможны после смены политической верхушки в Украине.