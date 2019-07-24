Обвал и валютные спекуляции: эксперт предупредил о рисках девальвации гривны

Эксперт предупредил о рисках девальвации гривны / lentanews.ru

В конце лета и начале осени можно ожидать девальвации гривны, подчеркнул экономист Александр Охрименко.

"Поэтому не стоит удивляться, что уже в конце августа рынок будет фиксировать девальвацию гривны и курс 26, а потом и 27 грн за доллар США станет более привычный для рынка.

Если делать прогноз курса гривны на текущий момент и исходить из того, что политические риски не грозят Украине в этом году, то смело можно прогнозировать курс гривны не выше 27,5 грн на конец текущего года. Факторов для обвала гривны нет", - пишет он в блоге на korrespondent.net.

Вместе с тем он видит и ряд факторов, которые могут и ускорить девальвацию гривны.

"Осенью кроме того, что растет спрос на валюту со стороны импортером, Минфину нужно будет погашать очередные внешние долги. На это ему нужно будет около 1,3 млрд. долл. Сумма не большая, но и не малая. Частично Минфин валюту может взять за счет продажи валютные ОВГЗ или купить валюту в НБУ тем более, что сейчас НБУ скупает валюту на межбанке. Но если Минфину будет не хватать денег, то он может ускорить скупку валюту на межбанке и тогда курс гривны может резко девальвировать и выше 27,5 грн.", - предполагает эксперт.

Читайте такжеЭксперт объяснил, почему падает долларЕще одним фактором, который может спровоцировать девальвацию гривны, он назвал финансовых спекулянтов, которые скупили ОВГЗ.

"Для того, чтобы больше заработать, многие финансовые спекулянты взяли в долг валюту в ЕС или США через оффшорные фонды, завели валюту в Украину и продали на межбанке, а гривну направили на скупку гривневых ОВГЗ. Частично продажа этой валюты на межбанке и стимулировала ревальвацию гривны, а не только пассивность импортеров. Теперь же если финансовые спекулянты захотят погасить гривневые ОВГЗ и скупить валюту может возникнуть дефицит валюты и тогда может быть девальвация гривны", - добавил Охрименко.

Напомним, ранее эксперт рассказал, стоит ли ждать резких скачков курса доллара после выборов.