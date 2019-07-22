Эксперт рассказал, стоит ли ждать резких скачков курса доллара после выборов

22 июля 2019, 06:01

Амплитуда валютных колебаний сохраняются в границах ежедневных торгов на межбанке, подчеркнул Андрей Новак.

Обмен валют

Президентские и парламентские выборы на ситуацию с курсом влияют минимально, заявил экономист Андрей Новак.

"Потому что как до президентских выборов были разные ожидания, так и после, но они не оправдались. Были небольшие колебания гривны и больше в сторону укрепления, чем девальвации", - подчеркнул он в комментарии Главреду.

Он пояснил, что на валютном рынке происходят обычные процессы – курс немного укрепляется, потом идет девальвация.

"Но амплитуда этих колебаний в границах обычных ежедневных торгов на межбанке, что потом отображается на наличном курсе. И после парламентских выборов я не ожидаю особых скачков курса гривны, для этого нет веских экономических и финансовых оснований. Новоизбранный президент вместе со своей командой заявил, что сотрудничество с Международным валютным фондом будет продолжаться - никаких резких движений Украине не будет делать. И со стороны МВФ прозвучали сигналы, то есть, как минимум будет завершена действующая программа финансовой помощи стэнд-бай. А после этого будет идти речь о новой программе. Сотрудничество продолжится", - объяснил эксперт.

Читайте также30 гривен за доллар: эксперт дал валютный прогноз на осеньПо его словам, особых финансовых срывов не предвидится, поэтому оснований для неожиданностей на валютном рынке нет.

"Но конечно многое будет зависеть от того, как поведет себя новое правительство, сформированное после парламентских выборов. А также - какой будет политика Нацбанка и будет ли там меняться руководство. Но думаю, что никаких резких шагов не ожидается", - добавил Новак.

Ранее президент Центра экономического развития Александр Пасхавер во время чата в Главреде рассказал, когда ждать резкого скачка гривны.

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