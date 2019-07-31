Эксперт рассказал, почему продолжается падение доллара

31 июля Нацбанк установил официальный курс доллара на уровне 25,08 гривен / 1zoom.ru

31 июля в начале торгов на межбанке курс доллара опустился ниже отметки в 25 грн – таким образом он обновил минимумы с конца августа 2016 года. Старший аналитик финансовой компании Альпари Вадим Иосуб пояснил падение американской валюты устойчивым спросом нерезидентов на облигации, номинированные в гривне.

"Основным драйвером укрепления гривны за последние пару недель стал устойчивый спрос нерезидентов на ОВГЗ - гособлигации, номинированные в гривне. Для их покупки иностранному инвестору надо завести в страну валюту и поменять ее на гривну", - подчеркнул Иосуб в комментарии порталу РБК-Украина.

По словам аналитика, поддержкой для доллара может стать область вблизи 24,7 грн, которая соответствует минимумам июля 2016 года. В то же время если доллар пробьет и этот уровень, это будет означать возврат к значениям января 2016 года.

Читайте такжеИдет на дно: аналитик рассказал, почему доллар стремительно дешевеет"Вероятнее всего, минимум в районе 24,7 грн будет достигнут в первой половине августа, курс на время стабилизируется, а к концу лета доллар перейдет к росту. Причиной станет уменьшение спроса иностранцев на ОВГЗ", - добавил он.

Напомним, 31 июля курс доллара США по отношению к гривне обрушился до самого низкого уровня с 2016 года. Во вторник Национальный банк Украины установил официальный курс доллара на уровне 25,25 гривен, а 31 июля курс упал до 25,08 гривен.