Эксперт рассказал, как и почему курс доллара может рухнуть до 20 гривен

Доллары / УНИАН

Тарас Козак, экономический эксперт и президент инвестиционной группы Универ озвучил чрезвычайно оптимистический прогноз по поводу курса доллара США по отношению к гривне.

"Доллар падает к гривне, уже ниже 25.50 ₴ / $ на межбанке и примерно 25.60 ₴ / $ в обменниках. Вполне может упасть ниже. Так, доллар может быть и 25 ₴ / $, и значительно ниже. Иностранцам нравятся наши гривневые ОВГЗ. На этой неделе таких бумаг куплено еще на $ 200 млн, эти средства, видимо, тоже из-за границы", − написал он на своей странице в социальной сети Facebook.

По мнению Козака, поскольку западные бизнесмены в хорошем тоне оценили итоги выборов в досрочные выборы в Верховную Раду, весьма вероятны прямые инвестиции от них в экономику Украины.

Тарас Козак / facebook.com/t.m.kozak

"Пока приплывают только портфельные инвестиции. Впрочем Запад весьма позитивно оценивает результаты парламентских выборов. Поэтому хорошая будущая коалиция и назначение технократического правительства вполне могут открыть шлюзы для долгожданных многомиллиардных прямых инвестиций из-за рубежа. Доллар может провалиться даже до 20 гривен за доллар", − подытожил он.

Напомним, ранее экономист Александр Охрименко предупредил о рисках девальвации гривны. До этого другой эксперт по экономике Андрей Новак рассказал о том, стоит ли ждать резких скачков курса доллара после выборов.

