В поисках дна: курс доллара достиг минимума впервые за несколько лет

Доллары / Reuters

Курс доллара США по отношению к гривне обрушился до уровня, самого низкого с 2016-го.

Согласно информации, обнародованной на официальном интернет-портале сайта Национального банка Украины, на вторник, 30 июля, был установлен такой официальный курс гривни к мировым валютам:

100 долларов США – 2525.2582 (29 июля – 2543.9728); 100 евро – 2807.8346 (29 июля – 2833.4769).

В крайний раз курс доллара на уровне 25,2 гривен фиксировался в конце августа 2016- го.

Напомним, старший аналитик Райффайзен Банка назвал возможный курс доллара в Украине в августе-2019 Финансовый эксперт Тарас Эксперт рассказал, как и почему курс доллара может рухнуть до 20 гривен.



