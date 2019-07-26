Аналитик назвал возможный курс доллара в Украине в августе-2019

Чрезмерное укрепление курса гривны "бьет" по показателям госбюджета, отметил эксперт.
Старший аналитик Райффайзен Банка Аваль Михаил Ребрик спрогнозировал, что курс доллара в Украине может снизиться до отметок 24,90-25 грн.
В нашей стране доллар может подорожать только на фоне плохих новостей о политике, рассказал эксперт в комментарии УНИАН.
По его словам, скорее всего, в августе доллар будет стоить около 26 грн.
"В августе, скорее всего, национальная валюта будет оставаться в коридоре 25,4-26,4 гривны за доллар с возможными краткосрочными выходами чуть ниже", — заявил аналитик.
Ребрик отметил, что когда курс гривны чрезмерно укрепляется, не выполняются плановые показатели госбюджета по доходам от налогов и пошлин на импорт и экспорт.
Ранее экономический эксперт и президент инвестиционной группы Универ Тарас Козак говорил, что в Украине курс доллара может рухнуть до отметки в 20 грн благодаря инвестициям иностранцев.