Курс валют на 24 июля: доллар остепенился, а евро — "брыкнулся"

Нацбанк ощутимо укрепил курс гривны к евро / Reuters

Официальный курс валют в Украине на среду, 24 июля, не кардинально изменился по сравнению с курсом на предыдущий день — доллар "остепенился", однако евро — "брыкнулся".

Курс доллара на сегодня стал ниже на 1 копейку, а евровалюта подешевела на 12 копеек.

Курс, НБУ:

100 долларов стоят 2563,0047 грн (23 июля — 2564,3112);

100 евро — 2863,6452 грн (2875,8750).

Курс валют НБУ устанавливает после закрытия торгов на межбанке, и он является средневзвешенным. Официальный курс валют можно назвать виртуальным — по такому курсу население не может купить ни доллары, ни евро.

Курс доллара в Украине на межбанке

Во вторник, 23 июля, на межбанке в начале торгов доллар покупали по 25,6200 грн, а продавали по 25,6450. На протяжении дня стоимость американской валюты менялась, но к закрытию межбанка цена вернулась к стартовым отметкам — 25,6200-25,6450 грн.

Курс, межбанк

/ Скриншот с finance.ua

Наличный курс валют на сегодня в Киеве

В столичных банках доллары покупают по курсу 25,40-25,73 грн, а продают по стоимости от 25,70 грн до 26,00 грн. Евро в банках Киева покупают по цене 28,19-28,72 грн, а продают по курсу 28,65-29,10 грн.

Курс валют, ПриватБанк

Курс доллара, ПриватБанк — доллары покупают по курсу 25,55 грн, а продают — по 25,95.

ПриватБанк, курс евро — евро можно продать по стоимости 28,35, а купить по курсу 29 грн.

Курс, ПриватБанк

/ Скриншот с privatbank.ua

Курс валют, Ощадбанк

Сегодня в Ощадбанке доллары покупают по курсу 25,50, а в продажу выставляют по стоимости 26,12 грн. Курс евро в банке такой: покупка — 28,20, продажа — 29,10 грн.

/ Скриншот с oschadbank.ua

Курс валют, Киев — стоимость доллара и евро на черном рынке

Курс доллара, черный рынок — в среднем американскую валюту покупают по курсу 25,70 грн, а продают по стоимости 25,76 грн.

Курс евро, черный рынок — европейскую валюту в среднем покупают по курсу 28,74 грн, а продают по цене 28,88 грн.

Напомним, Верховная Рада утвердила закон о госбюджете Украины на 2019-й, в котором курс доллара к концу текущего года прогнозировался на уровне 29,4 грн. В Кабмине спрогнозировали, что к концу 2020-го курс доллара будет на уровне 29,4 грн, а на конец 2021-го еще немного подрастет — достигнет отметки в 30,5 грн.