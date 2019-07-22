Курс валют на 22 июля: гривна перешла в контрнаступление, доллар и евро сдают позиции

Гривна укрепилась по отношению к доллару и евро / РБК-Украина

На понедельник, 22 июля, Национальный банк установил официальный курс гривны по отношению к иностранным валютам.

Согласно курсу НБУ, гривна отвоевала у доллара 22 копейки, а у евро 21 копейку.

Курс валют от Нацбанка

На понедельник, 22 июля, Национальный банк Украины установил следующий официальный курс гривны:

100 USD – 2581.5345 (19 июля – 2603.0049).

100 EUR – 2898.0306 (19 июля – 2919.5303).

Курс валют на межбанке

В пятницу, 19 июля, котировки гривны к доллару США на межбанковском валютном рынке Украины к закрытию торгов установились на уровне 25,69/25,73 грн/долл., что на 34 копейки выше уровня закрытия предыдущих торгов.

Как сообщил дилер коммерческого банка, котировки гривны к евро находятся на уровне 28,86/28,90 грн/евро, что на 33 копейки выше уровня закрытия предыдущих торгов. УНИАН.

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В понедельник, 22 июля, в обменных пунктах американскую валюту можно купить, в среднем, за 25,87 грн/долл., продать доллары, в среднем, можно по курсу 25,64 грн/долл.

Вместе с тем пунктах обмена валют евро, в среднем, можно купить по курсу 29,24 грн/евро, а продать евро, в среднем, можно по курсу 28,58 грн/евро, передает finance.ua.

Курс валют на "черном" рынке

На черном рынке Киева сегодня доллар в среднем покупают за 25,89 грн/доллар, а средний курс при продаже американской валюты составляет 25,95 грн/доллар. Евро, в среднем, покупают за 29, а продают за 29,14, передает minfin.com.ua.

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Бизнес улучшил прогноз относительно курса гривны к доллару на конец года до 27,5 грн/долл. с 29,7 грн/долл., прогнозируемых ранее, сообщили в Европейской Бизнес Ассоциации со ссылкой на заявление президента ЕБА Томаша Фиалы в ходе встречи представителей ассоциации с руководством Национального банка Украины.

"Мы также пересмотрели прогноз по курсу грн на конец года с 29,7 грн/долл. до 27,5 грн/долл., и по отношению долга к ВВП до 54%, что представляет любые разговоры о дефолте неактуальными", - сказал Фиала.

Среди возможных вызовов он назвал сохранение независимости НБУ и судебные решения о возможном возврате ПриватБанка прежним владельцам.

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В целом Фиала назвал настроения инвесторов положительными, хотя бизнес ожидает итогов воскресных выборов и нового состава правительства.

Напомним, ранее эксперт рассказал, стоит ли ждать резких скачков курса доллара после выборов.