Доллар дороже 30 гривен: в Кабмине спрогнозировали валютный курс на три года

В Кабмине прогнозируют снижение курса национальной валюты

В 2022 году в Украине курс доллара ожидается на уровне 30,7 грн./доллар, говорится в утвержденной Кабинетом министров Украины среднесрочной стратегии управления государственным долгом на 2019-2022 годы.

В документе отмечается, что до конца текущего года предполагается снижение курса национальной валюты до 28 грн./доллар.

В то же время курс гривны на конец 2020 года ожидается на уровне 29,4 грн./доллар, на конец 2021 года - 30,5 грн./доллар, указано в стратегии.

Читайте такжеРиски на валютном рынке: эксперты рассказали, что будет с курсом доллара до конца годаОтметим, что в документе прогнозируется среднегодовой курс 27,4 грн./доллар в 2019 году, 28,2 грн./доллар в 2020 году, 29,4 грн./доллар в 2021 году и 30,0 грн./доллар в 2022 году.

В то же время рост реального ВВП ожидается на уровне 2,8%, 3,3%, 3,8% и 4,1%, соответственно. Дефицит государственного бюджета - 2,23%, 2,09%, 1,88% и 1,70% ВВП, соответственно.

Кроме того, поступления от приватизации оцениваются в 17,1 миллиарда гривен в 2019 году, 5 миллиардов гривен в 2020 году, 6 миллиардов гривен в 2021 году и 6 миллиардов гривен в 2022 году.

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Напомним, ранее эксперт рассказал, когда доллар взлетит до 40 гривен.