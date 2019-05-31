"Доллар начнет расти": эксперты рассказали, когда ждать обвала гривны

Курс доллара вырос до рекорда за месяц.
Вопрос отставки Кабмина никак не повлияет на курс доллара, заявил специалист отдела продаж долговых ценных бумаг Dragon Capital Сергей Фурса.
По его словам, учитывая сезонность курса, с средины июля доллар начнет расти, однако сейчас начали действовать и другие факторы, из-за которых курс доллара вырос до рекорда за месяц.
"Сейчас мы видим давление на гривну. И оно вызвано не сезонными факторами, а опасением финансистов... Мы увидели, что если на протяжении пары последних месяцев гривну поддерживали иностранцы, которые заходили в украинские ценные бумаги, то сейчас мы видим прямо противоположную тенденцию – они начали уходить. Выход иностранцев из украинских ОВГЗ начал давить на курс. Падение гривны на 50 копеек на этой неделе вызвано именно этим", – объяснил Фурса в комментарии Сегодня.
Читайте также"Нал дорожал": эксперт рассказал, что будет с курсом доллара после выборовВместе с тем он считает, что в случае продолжения сотрудничества с МВФ, на конец года гривна вряд ли опустится ниже 29 грн/долл.
В свою очередь финансовый аналитик Алексей Кущ прогнозирует, что в ближайшее время нерезиденты будут репатриировать доходы за границу.
"Они будут покупать валюту на межбанковском рынке и гривна начнет девальвировать. Ближайшая точка – 27 грн/долл. в июле. Но экономически обоснованный курс, исходя из экономических факторов – 28 грн/долл.", – отметил Кущ.
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Напомним, ранее эксперты рассказали, что будет с курсом доллара до конца года.