"Доллар начнет расти": эксперты рассказали, когда ждать обвала гривны

Эксперты рассказали, что будет с курсом доллара / ufg.com.ua

Вопрос отставки Кабмина никак не повлияет на курс доллара, заявил специалист отдела продаж долговых ценных бумаг Dragon Capital Сергей Фурса.

По его словам, учитывая сезонность курса, с средины июля доллар начнет расти, однако сейчас начали действовать и другие факторы, из-за которых курс доллара вырос до рекорда за месяц.

"Сейчас мы видим давление на гривну. И оно вызвано не сезонными факторами, а опасением финансистов... Мы увидели, что если на протяжении пары последних месяцев гривну поддерживали иностранцы, которые заходили в украинские ценные бумаги, то сейчас мы видим прямо противоположную тенденцию – они начали уходить. Выход иностранцев из украинских ОВГЗ начал давить на курс. Падение гривны на 50 копеек на этой неделе вызвано именно этим", – объяснил Фурса в комментарии Сегодня.

Читайте также"Нал дорожал": эксперт рассказал, что будет с курсом доллара после выборовВместе с тем он считает, что в случае продолжения сотрудничества с МВФ, на конец года гривна вряд ли опустится ниже 29 грн/долл.

В свою очередь финансовый аналитик Алексей Кущ прогнозирует, что в ближайшее время нерезиденты будут репатриировать доходы за границу.

"Они будут покупать валюту на межбанковском рынке и гривна начнет девальвировать. Ближайшая точка – 27 грн/долл. в июле. Но экономически обоснованный курс, исходя из экономических факторов – 28 грн/долл.", – отметил Кущ.

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Напомним, ранее эксперты рассказали, что будет с курсом доллара до конца года.