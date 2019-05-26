"Негативный сценарий": эксперты спрогнозировали курс доллара без транша МВФ

Украине наблюдается хороший баланс по оттоку-притоку валюты / news.online.ua

Украина уже прошла пиковые выплаты по международным обязательствам, поэтому кредиты МВФ в краткосрочной перспективе не играют решающей роли.

По словам экономиста Ивана Никитченко, в Украине наблюдается хороший баланс по оттоку-притоку валюты в страну.

"Поэтому при позитивном решении о транше, пусть и позже, курс гривны останется стабильным. Но и при негативном решении давление на курс будет не раньше декабря, а скорее всего, в I квартале 2020 г., когда опять начнутся большие выплаты по внешнему долгу и пройдет более года без получения помощи от внешних партнеров", - пояснил он в комментарии Сегодня.

Читайте также"Нал дорожал": эксперт рассказал, что будет с курсом доллара после выборовОн подчеркнул, что отсутствие транша МВФ скажется на курсе гривны и макроэкономических процессах.

"У нас отрицательный торговый баланс, который при ухудшении поступлений средств по финоперациям резко перерастет в отрицательный платежный баланс — такую ситуацию мы наблюдали в 2008 и 2014 годах", — сказал Никитченко.

Исполнительный директор Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин напомнил, что Украине нужно принять новый закон о борьбе с коррупцией, решить вопросы с Приватбанком ростом тарифов после нового удорожания газа.

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"Всем этим будут заниматься уже новые Рада и Кабмин. При позитивном сценарии: транш получили — гривна останется стабильной, курс осенью ожидается в пределах 27,5—28 грн/долл. При негативном: транш опять отложен — до конца этого года будет более 29 грн/долл", - говорит экономист.

Напомним, ранее эксперты рассказали о "рисковых качелях" на валютном рынке.