Доллар дороже 30 гривен: эксперты рассказали о "рисковых качелях" на валютном рынке

Эксперты предупредили о рисках повышения курса доллара / УНИАН

По мнению главы Национального совета экономического развития Алексея Дорошенко, существует риск повышения курса до 28 грн/доллар и более.

Он напомним, что инвесторы и вкладывают деньги доходные ценные бумаги, однако эта история очень короткая, всего на три месяца. А в июле "инвесторам" нужно будет снова что-то предлагать.

Не сможем удержать – курс начнет проседать", - отмечает он. Максимально гривна может упасть дойти до 29 гривен за доллар, передает УНИАН.

Читайте также"Нал дорожал": эксперт рассказал, что будет с курсом доллара после выборов"Скорее всего, будут рисковые зоны к середине лета – в начале сентября. Качели в этот период продолжаются не первый год. Сейчас тоже возможен подобный сценарий. Но если июль-август будут позитивными в плане сбора урожая, то на внутренней инфляция все колебания не так сильно отразятся. А в сентябре-октябре курс, в любом случае, будет проседать – вернется в отметке 28-28,4 грн/доллар. Если даже отметка достигнет 29 грн/доллар, то это будет кратковременным явлением. Так уже было в ноябре 2018 года, когда было введено военное положение и на панических настроениях спекулянты хотели разогнать курс до 30 грн/доллар. Но люди на это не купились, соответственно, гривна вернулась к старой отметке 28 грн/доллар с небольшим", - напомнил он.

Вместе с тем он прогнозирует, что в текущем году ожидать курса выше 30 грн/доллар не стоит. И хотя, по его словам, сейчас укрепление гривны не выгодно в плане пополнения бюджета - валюта приходит и дешево продается, соответственно, объем налогов значительно меньше, чем мог бы быть при курсе 28 грн/доллар, рост курса выше 30 грн/доллар чреват плохими последствиями.

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По словам президента инвестиционной группы УНИВЕР Тараса Козака, в будущем году Украина может лишиться более 2,5 миллиардов долларов от транзита российского газа из-за завершения контракта с Газпромом. Он отметил, что потеря этой суммы может крайне негативно отразится на нашем платежном балансе.

По его мнению, значительной является перспектива сотрудничества Украины с международными организациями, главные из которых – МВФ, Всемирный банк и ЕБРР.

Читайте такжеЧто будет с курсом после выборов: эксперты назвали три главных сценария"Думаю, что все же транш МВФ будет предоставлен, хотя не так быстро, как на это рассчитывает Украина, - говорит он. - В целом, все зависит от первых шагов новоизбранного президента Владимира Зеленского, в том числе, сотрудничество с МВФ. Он уже заявил, что оно должно продолжиться. Кроме того, если планы Зеленского будут удовлетворять Фонд, то, как правило, он всегда дает некий аванс новой власти. Таким образом, качели курса гривни до конца года не исключены – до 28 грн/доллар плюс-минус, но апокалипсиса не будет. Погашение долгов Украиной уже были произведены, и они никак не сказались на текущей ситуации. Большое значение имеют парламентские выборы – не будет ли слишком популистским состав Рады".

Напомним, во время чата в Главреде директор Института трансформации общества, экономист и политолог Олег Соскин дал свой прогноз по курс евро и доллара в 2019 году.