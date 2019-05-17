Эксперты рассказали, что будет с курсом доллара до конца мая

Гривна будет сохранять стабильность, считают эксперты / segodnya.ua

В ближайшем будущем гривна будет сохранять стабильность, двигаясь в коридоре 26,25−26,30 грн за доллар, заявил финансовый эксперт компании Forex Club Денис Повторенко.

В комментарии Фактам он напомнил о том, что рост экономики страны в I квартале составил 2,2% по сравнению с показателем за аналогичный период 2018 года. Госбюджет Украины на текущий год предполагает дефицит на уровне 2,3% ВВП, инфляцию на отметке 7,4% и рост экономики на 3%.

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В то же время по прогнозу аналитика Альпари Максима Пархоменко, гривна имеет все шансы для дальнейшего роста до отметки в 26 грн/долл.

"Но дальше возникают определенные риски. В целом до конца месяца на фоне положительных текущих тенденций гривня имеет весомые шансы дойти до 26 грн за доллар, но дальше укрепиться ей будет сложно", - добавил эксперт.

Напомним, во время чата в Главреде директор Института трансформации общества, экономист и политолог Олег Соскин дал свой прогноз по курс евро и доллара в 2019 году.