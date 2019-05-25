Новое падение гривны: эксперты рассказали, когда ждать 30 гривен за доллар

К осени курс доллара может подскочить / УНИАН

Прекращение сотрудничества Украины с Международным валютным фондом грозит падением гривны, заявил аналитик Альпари Максим Пархоменко.

По его мнению, если к осени не появится определенность с будущими реформами, курс доллара подскочит.

В комментарии Сегодня он пояснил, что экономика имеет небольшой "жирок", который недолго может удержать гривну.

"Его эффекта хватит до конца ноября при самом оптимистическом сценарии. В случае, если не будет ясна ситуация с будущими реформами, не будет и реализации программы МВФ, что чревато снижением курса до 30 гривен за доллар", – прогнозирует Пархоменко.

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"Если выборы назначены на 21 июля, идеально – до конца августа [будут сформированы] новый парламент и Кабмин – и МВФ будет с кем говорить. До средины сентября [диалог] точно начнется", – считает финансист.

В свою очередь экономист Борис Кушнирук отмечает, что если же не учитывать "фактор МВФ," ситуация для гривны пока выглядит довольно благоприятной.

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"Если выборы проходят в более-менее спокойном режиме, если тренд экономический позитивный, то курс будет сохраняться", – сказал он.

Напомним, ранее эксперты рассказали о "рисковых качелях" на валютном рынке.