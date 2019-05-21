Что будет с долларом: банкиры рассказали о последствиях роспуска Рады

21 мая 2019, 06:33

Роспуск Рады и отставка Кабмина может оказать дестабилизирующее влияние на курс гривны.

Доллары
Банкиры оценили инициативу президента о роспуске Рады / Reuters

Резкого обвала курса национальной валюты после заявления президента Украины Владимира Зеленского о роспуске Верховной Рады не будет, подчеркнул старший аналитик Райффайзен Банка Аваль Михаил Ребрик.

В то же время он считает, что это предложение главы государства добавит нервозности на валютном рынке и напомнил, что роспуск парламента обсуждается уже давно, потому эти риски во многом заложены в поведение рынка.

"Думаю, что нервозности это добавит: нерезиденты станут более сдержанными, притоки валюты снизятся, соответственно, давление на курс усилится. Некоторая девальвация последует с текущих значений с усилением, если объявят отсрочку транша Международного валютного фонда. Но резких обвалов не ждем на данном этапе", - сказал эксперт в комментарии УНИАН.

Читайте такжеВ Раде оценили заявление Зеленского о роспуске и указали на коллизию с отменой неприкосновенностиКроме рисков возможной отсрочки транша МВФ и охлаждения интереса нерезидентов к ОВГЗ эксперт назвал факторами давления на валютный рынок конвертацию гривневой выручки от продажи урожая мелкими и средними фермерами в июле-августе и рост объемов выплат дивидендов иностранным инвесторам.

Кроме того, как отметил Ребрик, ситуация на валютном рынке может ухудшиться под влиянием решений судов об отмене национализации ПриватБанка и возобновлении попыток кадровых изменений в Национальном банке Украины.

"Мы ожидаем, что курс останется в коридоре ретроспективных котировок 2017-2018 годов – 25,5-28,5 гривен за доллар. В зависимости от интенсивности влияния указанных негативных и позитивных факторов, курс будет двигаться ближе к верхней либо нижней границе диапазона, соответственно", - прогнозирует эксперт.

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По его словам, при позитивном сценарии доллар вряд ли будет дороже 26 гривен, и фундаментального давления на курс пока нет, но оно может усилиться ближе к осени.

Как подчеркнула начальник управления дилинговых операций Райффайзен банка Аваль Юрия Гриненко, роспуск Верховной Рады и возможная отставка правительства была прогнозируемы и не настораживают банкиров.

Читайте также"Было весело": соцсети отреагировали на троллинг Парубия в адрес ЗеленскогоДиректор казначейства банка Кредит Днепр Олег Куринной полагает, что роспуск Верховной Рады и возможная отставка правительства может оказать краткосрочное несущественное дестабилизирующее влияние на курс гривны.

"Политические факторы - роспуск Рады и возможная отставка правительства - могут оказать краткосрочное несущественное дестабилизирующее влияние на курсовую динамику, усиливая спекулятивную составляющую, но в среднесрочной перспективе определяющим будет воздействие фундаментальных экономических факторов, влияющих на соотношение притока и оттока валюты: объемы и график долговых выплат, ход сотрудничества с мировыми финансовыми организациями, интерес инвесторов к вложениям в ОВГЗ, конъюнктура мировых сырьевых и фондовых рынков, объемы экспортной выручки и поступлений от трудовых мигрантов", - цитирует банкира Интерфакс-Украина.

Напомним, ранее эксперты рассказали о "рисковых качелях" на валютном рынке.

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