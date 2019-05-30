Риски на валютном рынке: эксперты рассказали, что будет с курсом доллара до конца года

Эксперты рассказали, что будет с курсом доллара

В ближайшее время одним из факторов влияния на валютный рынок станут выплаты по долгам, заявил глава Совета Национального банка Богдан Данилишин.

Он напомнил, что в мае-декабре нужно выплатить 3,5 млрд долларов по внешнему госдолгу и 2,8 млрд долларов по валютным ОВГЗ. Суммарно - 6,3 млрд долларов. Пиковыми периодами являются май и сентябрь - по 1,7 млрд долларов.

Как подчеркнул Данилишин в Facebook, на май-июль приходится пик по валютным ОВГЗ - нужно выплатить 1,7 млрд долларов. С другой - "давить" на валютный рынок будет и погашение краткосрочных гривневых ОВГЗ, которые нерезиденты приобрели в феврале-апреле.

Читайте также"Нал дорожал": эксперт рассказал, что будет с курсом доллара после выборовОн напомнил, что по состоянию на 13 мая вложения нерезидентов в ОВГЗ составили 39,2 млрд грн, по сравнению с началом года они выросли почти в 6,5 раз, - около 1,5 млрд долларов (в долларовом эквиваленте) иностранцы вложили в краткосрочные ОВГЗ этого года.

"Вероятно, в июле-сентябре значительная часть средств после погашения гривневых ОВГЗ будет конвертироваться в инвалюту и выводиться из Украины", - добавил Данилишин.

Отметим, что прогнозу Министерства экономического развития и торговли, к концу 2019 года курс доллара в Украине составит 29 гривен за доллар.

Как подчеркивается в консенсус-прогнозе Минэкономики, доллар в Украине в 2019 году в среднем будет стоить 28 гривен, а к концу года курс доллара вырастет до 29 гривен.

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В то же время в течение 2020 года доллар в среднем будет стоить 29,18 гривен, а к концу года курс вырастет до 29,80 гривен за доллар.

Напомним, ранее эксперты рассказали о "рисковых качелях" на валютном рынке.