Запредельный обвал: эксперт рассказал, когда доллар взлетит до 40 гривен

2 июня 2019, 06:01

Правительство должно подготовиться, чтобы смягчить условия дефолта, считает Вадим Карасев.

Доллар
Курс доллара может расти до запредельных значений / УНИАН

Директор Института глобальных стратегий Вадим Карасев заявил о том, что в случае объявления Украиной дефолта, курс доллара может взлететь до 40 гривен.

"Если будет дефолт, то Украина просто не будет платить по долгам.  Также нужно будет корректировать валютный курс. Катастрофы не будет, но ничего хорошего тоже ожидать не стоит. Правительство должно подготовиться, чтобы смягчить условия дефолта. Есть управляемый дефолт, есть не управляемый. Украина может подготовиться и  сделать более плавный дефолт. Однако  все равно он ударит по среднему классу",- сказал он.

Читайте такжеДоллар по 60 гривен: эксперты рассказали, когда ждать "шалтай-болтай" на валютном рынкеПо словам эксперта, в первую очередь нужно накопить валютные резервы, чтобы не было валютной и банковской  паники, а также обвала курса гривны. Для того, чтобы люди не побежали в банки снимать депозиты.

"Обвал  нацвалюты может произойти до 40 гривен за доллар. Курс может расти до запредельных значений",- добавил Карасев в комментарии Голосу.

Напомним, ранее эксперты рассказали, что будет с курсом доллара до конца года.

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