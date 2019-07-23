День Независимости Украины: почему неудачная дата, как остались без парада и будет ли выходной

Как отмечаем День Независимости Украины 2019 / Униан

День независимости Украина отмечает в один и тот же день, хотя уже и звучали предложения перенести дату. Однако День независимости Украины в 2019 праздноваться будет в необычном формате.

Когда День независимости Украины 2019: какого числа, дата

Празднуется День независимости Украины 24 августа. В 2019 году это суббота.

В прошлом году в Раде предложили перенести празднование Дня независимости на новую дату – 22 января, день провозглашения IV Универсала УНР, а в августе отмечать День восстановления независимости.

Эту инициативу поддерживал и астролог Влад Росс, который специально объяснил, почему Украине необходимо перенести празднование Дня независимости.

"Пока мы не изменим дату, важную для нашей государственности, наша страна всегда будет от кого-то зависеть.

Например, есть прекрасная дата – 22 января, когда у нас отмечается День соборности Украины. Этот день под знаком Водолея, а Водолей всегда дает возможность стать окончательно и бесповоротно стране независимой. Это – благоприятная дата. Почему бы и День независимости не отмечать тоже 22 января?" – предлагал он.

Однако эти инициативы так и остались без официального одобрения властей.

Военный парад на День независимости Украины

В этом году президент Владимир Зеленский отменил военный парад на День Независимости Украины 2019.

Читайте также"Недальновидно": Порошенко отреагировал на отмену парада ко Дню независимостиЕго первый помощник Сергей Шефир пояснил, что это всё "популизм", который "не нужен".

Сейчас команда Зеленского разрабатывает "какую-то альтернативу" для празднования Дня Независимости 2019.

Зеленский еще в начале июля предложил в 2019 году отмечать День независимости Украины в новом формате – без военного парада. Он предложил деньги, которые обычно тратятся на парад, перенаправить на выплату премий военным.

Премьер-министр Владимир Гройсман поручил Минфину и Минобороны подсчитать стоимость проведения военного парада в День независимости. Он заявил, что инициативу главы государства поддерживает, но считает, что парад все-таки стоит провести.

Выходные в августе 2019 на День независимости

День независимости Украины 2019 выпал, как уже упоминалось, на субботу. Но дополнительный выходной у украинцев все же будет: его перенесут на понедельник, 26 августа.

Ранее Главред уже разобрался в календаре-2019 праздников и выходных в Украине. После Дня независимости следующий дополнительный выходной ждет украинцев уже в октябре.