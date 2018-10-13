В Раде предложили перенести празднование Дня независимости: названа новая дата

24 августа предлагается отмечать День восстановления независимости.
В Украине празднование Дня Независимости могут перенести на 22 января – дату провозглашения IV Универсала УНР, а 24 августа предлагается отмечать День восстановления независимости.
Такие предложения содержатся в проекте постановления №9192, зарегистрированном в Верховной Раде.
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"Считать день 22 января Днем Независимости Украины и ежегодно отмечать его как государственный праздник", – говорится в тексте документа.
Отметим, что авторами законопроекта являются представители партии "Свобода" Андрей Ильенко, Михаил Головко, Олег Осуховский, Александр Марченко и Юрий Левченко.
Напомним, ранее известный астролог Влад Росс рассказал, почему Украине необходимо перенести празднование Дня независимости.