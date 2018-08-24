Обречена на зависимость: почему Украине необходимо перенести празднование Дня независимости

Украине необходимо перенести празднование Дня независимости / Reuters

В День независимости Украины, 24 августа, откроется Восьмой Дом гороскопа — Дом смерти и преображения при восходящем Солнце. Это говорит о том, что некая яркая харизматическая личность должна возглавить нашу страну в 2019 году, и наконец над Украиной может взойти солнце счастья и благоприятности.

Именно 2019 год может стать переломным для нашей страны, потому что Восьмой Дом гороскопа, который открывается в годовом соляре, говорит о том, что это — год роста, трансформации и преображения. В это время военные действия, в том числе и на востоке Украины, к концу года могут утихомириться, поскольку Марс, планета военных действий, будет соединен с Сатурном.

Однако мы можем столкнуться с некой сложной ситуацией, связанной со здоровьем. Это значит, что могут вспыхнуть какие-то эпидемии, могут возникнуть неожиданные ситуации, связанные с распространением вирусов на территории нашей страны. Все это может быть в феврале-марте 2019 года.

В целом, 2019 год будет для Украины годом благоприятной и позитивной трансформации. После этого в 2020 году полностью прекратится война, начнется сильнейший финансовый рост и откроются большие-большие возможности.

Все негативные процессы, которые начались у нас в 2014 году, должны, по идее, завершиться в 2020-ом.

Несколько слов о непосредственно о Дне независимости Украины, который у нас, так уж сложилось, празднуется 24 августа. В этот день Солнце вошло в первый градус Девы в 1991 году. К сожалению, Дева — это всегда знак зависимости.

Пока мы не изменим дату, важную для нашей государственности, наша страна всегда будет от кого-то зависеть. Например, есть прекрасная дата — 22 января, когда у нас отмечается День соборности Украины. Этот день под знаком Водолея, а Водолей всегда дает возможность стать окончательно и бесповоротно стране независимой. Это — благоприятная дата. Почему бы и День независимости не отмечать тоже 22 января?

Пока же Украина отмечает свой День независимости 24 августа под знаком Девы, которая всегда от кого-то или чего-то зависит, наша страна всегда будет не субъектом, а объектом геополитики. Таким образом, Украина всегда будет зависима либо от Запада, либо от России, либо еще от кого-то.

Кроме того, Украине просто необходимо изменить Государственный Гимн. Он в каком-то смысле пророческий. Не стоит оставлять в нем слова: "Ще не вмерла України ні слава, ні воля…", "Душу й тіло ми положим за нашу свободу…". Надо избавляться от такого Гимна, по крайней мере, изменить его слова. Нам стоит сделать Гимн в таком же стиле, как хорватский. Гимн Хорватии вы можете легко найти и прочесть. Его слова способствовали тому, что хорваты очень быстро обрели независимость, тут же вывели все сербские войска со своей территории, и сейчас у них все нормально.

Так что нужно сделать две вещи. Во-первых, перенести отмечание Дня независимости на День соборности. Во-вторых, изменить слова Гимна — иначе, пока будут оставаться такие слова, они будут пророческими.

Влад Росс, астролог, специально для "Главреда"

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