Гройсман поручил Минфину найти деньги на парад в День Независимости Украины

Гройсман дал поручение найти деньги на парад ко Дню Независимости / facebook.com/volodymyrgroysman

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман поручил Минфину и Минобороны подсчитать стоимость проведения военного парада в День Независимости Украины.

Гройсман во время заседания правительства заявил, что поддерживает инициативу президента Владимира Зеленского, но считает, что парад все-таки стоит провести.

"Хочу поручить сегодня министру финансов, министру обороны от имени правительства тщательно посчитать стоимость проведения парада, источники финансирования. У меня есть мысли по поводу того, где мы найдем деньги не за счет социальных выплат. Мы решим два вопроса - инициативу о повышении выплат и проведение парада не за счет соцвыплат. Эти предложения будут предоставлены президенту, и президент примет окончательное решение как верховный главнокомандующий", - отметил премьер.

По его словам, военное шествие 24 августа должно быть "парадом гордости, доблести, достоинства нашего украинского народа".

"Считаю, что во время этого парада миллионы украинцев могут засвидетельствовать свое уважение к украинским героям", - считает Гройсман.

Напомним, накануне президент Владимир Зеленский предложил отменить военный парад на День независимости на Крещатике, а сэкономленные деньги выдать солдатам и офицерам ВСУ. За это предложение он был раскритикован своим предшественником Петром Порошенко.

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