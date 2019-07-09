"Не дальновидно": Порошенко отреагировал на отмену парада ко Дню независимости

Петр Порошенко утверждает, что он парад провел бы по старинке / УНИАН

Экс-президент Петр Порошенко считает решение действующего главы государства Владимира Зеленского об отмене военного парада по случаю Дня независимости "не очень дальновидным".

"Военный парад - это не только время и событие, когда армия отчитывается перед народом. О дистанции, которую она прошла за год с предыдущего парада. Но это и событие, когда народ имеет возможность отдать дань и уважение своей армии. На сегодня армия и военные являются наиболее уважаемым и солидным институтом, который пользуется наибольшим доверием народа Украины. Я думаю, что лишать людей этого было бы не очень дальновидно", - цитирует своего лидера пресс-служба партии Порошенко Европейская солидарность.

Однако экс-президент согласился, что Зеленский, как главнокомандующий, вправе принимать подобные решения на собственное усмотрение.

"Это зависит от приоритетов господина Зеленского", - отмечает он.

Порошенко позитивно оценили инициативу Зеленского о выдаче премии военным на сэкономленные деньги по случаю Дня независимости. Он добавил, что парад не стоил 300 миллионов гривен, а обходился дешевле.

"Я намеренно все дорогие удовольствия отменил. В том числе воздушный парад, где нужно было большое количество авиационного горючего. Форму, которую выдавали на парад - выдавали все равно, это предусмотрено в условиях обеспечения", - сообщил Порошенко.

Напомним, Зеленский в очередном видеообращении заявил о намерении средства, традиционно выделяемые на проведение помпезного военного парада к Дню независимости, направить на выплату премий украинским военнослужащим.